Vent d'espoir pour les travailleurs Djiboutiens en lutte pour une hausse de salaires

Le lutte des salariés sous-traitant en service sécurité, nettoyage et gardiennage (hadigley en langue somali), a reçu un écho favorable du coté du l’Inspection du Travail le 26 avril dernier. Le mouvement de ces travailleurs qui étaient en grève la veille du 1er mai pour une hausse de salaires et plus de droits socio-économiques, a été l'élément "enclencheur" d'une série de mesures favorables aux salariés, employés à la base militaire du Camp Lemonier.



L’Inspection du Travail a rejeté les termes du contrat du sous-traitant en service EAD et a donné raison au syndicat des travailleurs du Camp Lemonier et à son Président Mohamed Moussa Ahmed qui avait dénoncé auprès des pouvoirs publics les nombreux abus contraires au droit du travail. Une médiation de haut niveau en vue entre les employés, leur syndicat, le Hadigley et le Ministère du Travail.



Une importante partie de l'opinion publique est mobilisée depuis plusieurs mois et en soutien pour cette cause nationale a constitué le mouvement de solidarité "Espérance " apolitique et citoyen. C’est un appel aux grandes entreprises pour le respect de la dignité des travailleurs en rehaussant les salaires à un taux décent de 50 000 fdj (200 euros ), avec la prise en charge du Smi pour les travailleurs précaires qui touchent moins de 60 000 fdj et la régulation des commissions des hadigleyals par les pouvoirs publics.



La République de Djibouti a signé plusieurs conventions et traités internationaux sur les droits humains, économiques et sociaux des travailleurs y compris auprès des Nations Unies (ECO SOC/Conseil Economique et Social des Nations Unies).



Le Président de la plus grande Union des Syndicalistes Djiboutiens, Ali Hamid Ali, fonde l’espoir que la question de la valorisation des salaires soit évoquée et traitée au niveau du Syndicat Panafricain des Travailleurs et soulevée très prochainement à Genève à l'occasion du centenaire du Bureau International du Travail.