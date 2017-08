REPORTAGE

(Vidéo) Le 57ème anniversaire de l'indépendance avec le gouverneur du Ouaddaï au Tchad

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Août 2017 modifié le 12 Août 2017 - 01:12

VIDEO. A Abéché, le gouverneur du Ouaddaï Mahamat Béchir Okoromi, et les autorités civiles et militaires ont pris part au défilé à la Place de la Nation d'Abéché, en présence de nombreux invités dont des militaires et officiers français de l'opération Barkhane.