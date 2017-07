(Vidéo) Les abéchois découvrent le nouveau marché moderne

Plusieurs centaines d'abéchois se sont massés ce matin au nouveau marché moderne de la ville pour découvrir et se familiariser avec les lieux. Les boutiques seront attribuées au fur et à mesure aux commerçants.



Le marché moderne d'Abéché a été inauguré ce jeudi 27 juillet par le ministre des Infrastructures, Adoum Younousmi, des membres du gouvernement, et le gouverneur de la région du Ouaddai, Mahamat Bechir Okoromi. Des drapeaux et des banderoles ornaient l'entrée du marché pour accueillir la délégation qui a procédé à l'inauguration du marché.



La délégation venue de N'Djamena pour l'inauguration, avec à sa tête le ministre des Infrastructures Adoum Younousmi, vient de quitter à l'instant Abéché à bord d'un vol aérien pour regagner la capitale. La délégation a été raccompagnée à l'aéroport par le gouverneur d'Abéché, Mahamat Béchir Okoromi.



L'aspect environnemental n'a pas été mis de côté avec plusieurs centaines d'arbres qui ont été plantés tout au long des futurs commerces.



Le marché moderne d’Abéché construit sur les ruines de l’ancien camp militaire, est situé en plein centre ville. Au départ, le projet consistait à construire 300 boutiques pour toutes les catégories des commerçants. En plus des boutiques, il a été prévu au sein du marché moderne d’Abéché des restaurants, des agences bancaires, des bureaux pour les services impliqués dans la gestion du marché et des toilettes. A côté des 300 boutiques déjà construites, 700 autres sont venus s'y ajouter.



Les travaux d’extension qui ont débuté le 2 août 2013, ont été effectués par l'entreprise Sabbar d'Ahmat Mahamat, pour la construction, alors que le suivi a été assuré par les bureaux de contrôle ASD et Addillah. Le délai d'exécution était initialement prévu pour une durée de 18 mois.