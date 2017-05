Voix pour la paix : Un mécanisme de prévention contre l’extrémisme violent au Sahel

Equal Access Tchad avec l’appui de l’USAID, organisera, aujourd'hui, jeudi 4 mai, à l’Hôtel Mercure, une rencontre des parties prenantes s’inscrivant dans le cadre d’un projet intitulé "voix pour la paix".



Cette rencontre permettra aux participants du projet V4P sahel concernant le Tchad, le Burkina, le Niger et le Cameroun de mieux s’imprégner dudit projet et de ses activités médiatiques, pour une bonne appropriation des mécanismes de la lutte contre l’extrémisme violent au Tchad.



Le projet Voix pour la Paix est une initiative régionale de renforcement de la communication et des médias qui s’appuiera sur les medias traditionnels et les nouveaux medias pour promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et la gouvernance, et pour prévenir l’extrémisme violent.



Dans sa démarche, le projet se basera sur les partenariats locaux afin d’appuyer et de soutenir les messages qui renforcent les traditions historiques et culturelles de tolérance et de modération au niveau des communautés. Plusieurs conférences-débats sur des thèmes riches et variés seront animées au cours de cette rencontre.