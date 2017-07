MEDIAS

Voyage dans la pensée islamophobe

Alwihda Info | Par ZEDKAM PRODUCTIONS - 5 Juillet 2017 modifié le 5 Juillet 2017 - 13:17

Les rêves expansionnistes qui animent les terroristes musulmans, animent les terroristes non-musulmans. Ces derniers, eux aussi, sont animés du rêve de conquérir le monde musulman et d'exterminer l'Islam et ses adeptes. C'est pour cette raison qu'ils font tout pour diaboliser l'image de la religion islamique et tous ses adeptes. [Kamal Znidar]