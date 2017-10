Yémen: L'espace aérien de Abu Dabi menacé par des missiles

Le porte parole yéménite des Houtis Mahamat Abdelsalam a averti hier dans une déclaration qu'ils possède désormais des missiles balistiques capables de menacer la villes de Abou Dabi et son espace aérien. Mahamat Abdelsalam reconnaît que la capitale Sanaa a développé des armes et que désormais des villes saoudiennes et Emirates sont à la portée de leurs missiles. Mahamat Abdelsalam voulait par cette déclaration envoyer un message fort à l'encontre des pays dirigeant la coalition arabe contre les Houtis. Les dirigeants de Sanaa envisagent de perturber le trafic aérien en arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.