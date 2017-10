Yémen: Les rebelles Houtis menacent l'espace aérien des Emirats arabes unis

Le porte parole yéménite des Houtis Mahamat Abdelsalam a averti hier dans une déclaration qu'ils possède désormais des missiles balistiques capables de menacer la villes de Abou Dabi et son espace aérien. Mahamat Abdelsalam reconnaît que la capitale Sanaa a développé des armes et que désormais des villes saoudiennes et Emirates sont à la portée de leurs missiles. Mahamat Abdelsalam voulait par cette déclaration envoyer un message fort à l'encontre des pays dirigeant la coalition arabe contre les Houtis. Les dirigeants de Sanaa envisagent de perturber le trafic aérien en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.

L'Arabie saoudite soutenue par une coalition arabo-musulmane a lancé depuis plus de deux années une grande offensive militaire sans parvenir à défaire les rebelles yéménites qui occupent la capitale Sanaa. Essoufflée économiquement par le coût excessif de la guerre au Yémen et la perte en vie humaine qu'elle enregistre dans son camps, l'Arabie saoudite est désormais responsable de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les enfants de Yémen.



Tous les indices prouvent à suffisance que la continuité de la guerre n'est plus en faveur de l'Arabie saoudite, et l'i dée que l'on se fait déjà de l'avenir - d'après certains signes comme la r épétitivité des incursions dans le territoire saoudien - présage des pronostics déplorables pour l'Arabie Saoudite.