Youtap ([www.Youtap.com](http://www.youtap.com/)), un fournisseur mondial de paiement mobile sans contact et de logiciels de services financiers, a lancé une solution et des applications pour smartphones de code QR pour les services d’argent mobile en Afrique et en Asie. La solution de Youtap permet de réaliser des paiements par code QR initiés par le client ou […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...