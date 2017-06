Youtap s’associe à MatchMove pour livrer des systèmes de paiement en boucle ouverte pour les clients utilis ant l’argent mobile en Afrique et en Asie

Youtap ([www.Youtap.com](http://www.youtap.com/)), fournisseur mondial de solutions de paiement mobile sans contact et de logiciels de services financiers, a annoncé son partenariat avec MatchMove ([www.MatchMove.com](http://www.matchmove.com/)) en vue de fournir aux clients de Youtap en Afrique et en Asie une solution d’acceptation de paiement en boucle ouverte pour les portefeuilles en boucle… Read more on https://africa-newsroom.com/press/youtap-partners-with-matchmove-to-deliver-openloop-pay...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...