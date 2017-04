Zambia: Support International Criminal Court

[Zambia](http://HRW.pr-optout.com/Tracking.aspx?Data=HHL%3d8-%3a8%3c3-%3eLCE593719%26SDG%3c90%3a.&RE=MC&RI=4368207&Preview=False&DistributionActionID=125522&Action=Follow+Link) should reaffirm its membership in the [International Criminal Court](http://HRW.pr-optout.com/Tracking.aspx?Data=HHL%3d8-%3a8%3c3-%3eLCE593719%26SDG%3c90%3a.&RE=MC&RI=4368207&Preview=False&DistributionActionID=125521&Action=Follow+Link)… Read more on http://africa-newsroom.com/press...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...