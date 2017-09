Il est désormais possible de posséder une adresse Internet ou un nom de domaine avec l’extension .africa. Plus de 8 000 marques et entreprises parmi les plus importantes du continent, ainsi que des particuliers, se sont déjà enregistrés pour obtenir cette nouvelle adresse Internet pleine de promesses. Plusieurs organisations, notamment des banques ou des sociétés […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...