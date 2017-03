eRCA : enfin une application mobile 100% dédiée à la République Centrafricaine.



eRCA est une application mobile compatible avec tous téléphones mobiles Android et iOS, entièrement dédiée à la République Centrafricaine.



L’application dispose d’une section consacrée à l’actualité centrafricaine qui est alimentée tous les jours.



eRCA fournit également des informations sur les principales villes de pays, le tout en photos, ce qui permets de mieux connaître l’arrière-pays et les préfectures de RCA.



Car la République Centrafricaine ne se limite pas à Bangui et quel plaisir de pouvoir parcourir les photos de Sibut, Bambari, Bolokobo, Kouango, Ngakobo, Mobaye, Obo, Zemio, Rafaï, Bangassou, Bakouma, Bria, Sam Ouandja, Birao, Ouanda Djallé, Ndélé, Kaga-Bandoro mais aussi Boda, Mbaïki, Mongoumba, Bayanga, Nola, Berbérati, Carnot, Gamboula ou encore Baboua, Baoro, Bouar, Yaloké, Batangafo, Bossangoa sans oublier Bocaranga, Bozoum, Paoua ou Ngaoundaye.



Les parcs nationaux sont aussi abondement illustrés (Parc St Floris / La Gounda, Parc national de Bamingui-Bangoran, Chinko, Nzanga-Ndoki) tandis que les chutes (Kembé, Mbeko, Mbi, Touboubou, Boali) ou les richesses culturelles (Ango-Broto : cérémonie Banda typique de la Ouaka, pygmées, peulhs, Musée Da Ti A Kotara de bouar), permettent de se rendre compte de la beauté et la diversité de ce pays situé au cœur de l’Afrique.



L’économie n’est pas oubliée avec un focus sur l’artisanat, l’agriculture, la pêche ou encore le potentiel minier du pays.



L’histoire y est aussi détaillée avec un regard sur chacune des grandes périodes qu’a traversé le pays jusqu’à nos jours. La littérature n’est pas en reste avec les Etienne Goyémidé, Pierre Sammy Mac-Foy et autres grands écrivains qu’à connu le pays sans oublier la musique et les MUSIKI, CANON STARS, SUPER STARS, COMMANDO JAZZ, TROPICAL FIESTA ou autres ZOKIELA s’offrent aux jeunes générations jusqu’aux artistes les plus récents.



Des informations pratiques sur la RCA, les ambassades, les centres de santé à Bangui, un lexique dans la langue locale (le sangho) sans oublier un focus sur quelques recettes de cuisine vous permettront d’avoir des renseignements précis et de mieux connaître Bêafrîka.



http://www.erca.cf/



Pour télécharger l'application via Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=hr.apps.n207185628



Pour télécharger l'application via iOS (iPhone) :

https://itunes.apple.com/us/app/erca/id1204175114?ls=1&mt=8



Site web:

http://www.erca.cf/