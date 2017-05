iFusion Analytics et Interoute signent un partenariat pour des analyses Big Data à la source

Paris, 9 mai 2017 – iFusion Analytics, fournisseur d’iBDaaS, analyses intégrées de Big Data à la demande, signe un partenariat avec Interoute, opérateur propriétaire d’une plateforme de services cloud mondiale et de l'un des réseaux les plus importants et les plus avancés d'Europe, pour réaliser des analyses Big Data sur des sites distants. La combinaison de la plateforme IBDaaS d’iFusion avec le réseau de Virtual Data Centres interconnectés d’Interoute, permet aux entreprises de traiter les données au plus proche de leurs sources d’origine pour des analyses réalisées en quelques minutes au lieu de quelques heures lorsqu’une requête est effectuée sur un serveur dédié hébergé sur un site unique.



« Nombreux sont ceux qui ne maîtrisent pas encore complètement le fonctionnement du Big Data. Auparavant, l'exécution de requêtes sur les grandes bases de données prenait des heures en fonction du volume de données traité et de la localisation du client », explique Mark Lewis, EVP Communications et Connectivité chez Interoute. «Déployer des outils d’analyse sur le réseau mondial d’Interoute composé de Virtual Data Centres interconnectés modifie la donne et signifie que les analyses Big Data peuvent être réalisées en quelques minutes et servir à la prise de décision quotidienne des entreprises».



Dans le but de fournir des informations et des analyses immédiates aux entreprises, ce partenariat permet à iFusion de fournir l’informatique et le stockage à la demande pour une accélération du traitement des requêtes sur les bases de données au plus proche de la source d’origine. L’analyse Big Data est alors réalisée sur le réseau d’Interoute, au plus près des données, avant d’être collectée, vérifiée et acheminée de manière sécurisée vers un système d’archivage centralisé. Le système d’analyse centralisé d’iFusion est ainsi capable de fournir une vue panoramique de toutes les analyses régionales, de sorte que l'analyse globale des données soit toujours effectuée pour l'ensemble de l'organisation.



« Le maillage du Cloud privé d’Interoute offre une couverture sans précédent à notre plateforme d’analyse innovante et hautement évolutive», conclut Charlie McAlister, VP Ventes et Développement Commercial chez iFusion Analytics. «Nos clients vont pouvoir véritablement « agir localement et penser globalement» en analysant rapidement les données pertinentes stockées à tous les niveaux de l’organisation ».

Toutes les données seront transférées via le réseau privé faible latence d’Interoute afin de protéger la sécurité et la souveraineté de l’information. Si une réglementation locale interdit le transfert des données personnelles hors de ses frontières, le collecteur local d’iFusion rendra ces données anonymes pour un transport sécurisé. Interoute permettra également à iFusion d’utiliser son infrastructure avec une équipe réduite. En utilisant les connecteurs et le Stockage Objet d’Interoute, les applications Big Data peuvent être réduites à une taille plus petite et chargées au préalable en tant que modèles personnalisés sur les VDC afin de permettre différents types d’analyses sur les sites locaux.



À propos d’iFusion Analytics

iFusion Analytics fournit une capacité d’analyse Big Data intégrée, à la demande et hautement évolutive, visant à répondre à des problématiques spécifiques. Son approche en « modèles » offre une solution complète pour gérer des problèmatiques d’entreprise avec une analyse Big Data allant jusqu’à une architecture de déploiement et permet de fournir à ses clients une capacité à la demande, en collaboration avec ses partenaires. iFusion Analytics est présente au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Europe et en Inde, et possède une couverture mondiale grâce à ses partenaires.



À propos d’Interoute

Interoute est propriétaire d’une plateforme de services cloud mondiale et de l’un des plus importants réseaux européens comprenant 15 data centres d’hébergement, 17 Virtual Data Centres, 33 centres de colocation et des connexions directes sur plus de 200 Carrier Hotels partenaires sur les trois plaques continentales Europe – Asie – Amériques du Nord.

L’intégralité de son offre de services pour une IT unifiée, s’adresse aux multinationales ainsi qu’aux plus grandes entreprises de télécommunications mondiales, aux états et aux universités.

Interoute accompagne ses clients dans leur transformation digitale en apportant l’infrastructure hybride permettant l’agilité, la souveraineté et le contrôle des données, tout en réduisant les coûts.

Sa stratégie pour une IT unifiée se montre attractive pour les entreprises qui cherchent une plateforme sécurisée, évolutive et sans contrainte, sur laquelle elles puissent construire leurs services voix, vidéo, informatique et données, et pour les fournisseurs de services Internet désirant une haute capacité internationale pour leur infrastructure et le transfert de données. Interoute possède et gère également 24 réseaux métropolitains majeurs parmi les plus grands centres d’affaires européens.

