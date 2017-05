Education : La Chine ouvre son pays aux étudiants tchadiens désirant se former La Chine va former plus d'étudiants tchadiens dans ses universités, a annoncé aujourd'hui le vice-président chinois, en déplacement au Tchad.



Dans le domaine de l’éducation, le vice-président chinois a annoncé une augmentation du nombre de bourses et stages aux jeunes tchadiens qui désirent se faire former en Chine.

