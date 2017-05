Idriss Déby félicite Macron, nouveau Président français

Le Président de la République Idriss Déby vient d’adresser un message de félicitations à Emmanuel Macron, nouveau Président élu de la France.



Le Chef de l’Etat tchadien a adressé également, trois messages de condoléances à trois de ses pairs. Il s’agit du mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, du guinéen Pr. Alpha Condé et du tanzanien John Pompe Joseph Magufuli. C’est suite au décès de l’ancien Président mauritanien, Ely Ould Mohamed Vall et aux accidents de la circulation ayant causé, des pertes en vie humaine en Guinée et en Tanzanie.