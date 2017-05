Tchad : Incident mortel entre douaniers à Toukra, au moins 1 mort et 1 blessé Un douanier a tiré avec une arme sur un agent des douanes en faction à l'entrée du poste de douanes de Toukra et écrasé mortellement un second agent, à l'aide de son véhicule, ce matin.



Ce dernier est mort sur le coup. Au total, le bilan fait état d'un mort et d'un blessé, tous des douaniers.



Cet incident s'est produit au poste de douanes de Toukra, dans la commune du 9ème arrondissement.

