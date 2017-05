Tchad : Un décret met fin aux fonctions de deux ministres, Dahalob et Houdeingar Il est mis fin aux fonctions de deux membres du gouvernement, ce soir, apprend-t-on d'un décret du chef de l'Etat. Il s'agit du Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme, Hamid Mahamat Dahalob et du Ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières : David Houdéïngar.

