Téléphones saisis : Le patron de la police Taher Erda réagit sur Alwihda et dément "Les rumeurs selon lesquelles les forces de défense et de sécurité procèdent à la saisie des téléphones de particuliers, lors de contrôles de routine, ne relèvent que de campagnes d'intoxications et de la fausse information", a réagit aujourd'hui Taher Erda, à Alwihda Info.

Retour à la liste des brèves