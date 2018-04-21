إطلاق مشروع لمواجهة التطرف العنيف في الأردن وليبيا والمغرب وتونس

اريس ــــ 19 نيسان/أبريل - تقوم اليونسكو ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بإطلاق مشروع "درء التطرف العنيف من خلال تمكين الشباب في الأردن وليبيا والمغرب وتونس" أثناء فعالية تقام في المقر العام لليونسكو في باريس، بتاريخ 24 نيسان (قاعة ميرو من العاشرة والنصف صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر).



سيجري أثناء الفعالية نقاشا عاما بين المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فارونكوف حول استجابة الأمم المتحدة واليونسكو للتطرف العنيف. سيشاركهم الحديث اثنان من ممثلي الشباب في المنطقة العربية، أسلم صولي (تونس) وهاجر الشريف (ليبيا).



كما ستشهد فعالية إطلاق المشروع مشاركة 6 شباب وشابات من المنطقة تأثروا بالتطرف العنيف وسيتحدثون بدورهم عن تجاربهم.



وسيدعم هذا المشروع الجديد المبادرات التي يقوم بها الشباب على أرض الواقع من أجل درء التطرف العنيف وذلك في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والإعلام. كما سوف يتم حشد المنظمات الشبابية والجهات المعنية بالتعليم والعاملين في مجال وسائل الإعلام حول البرامج التي تحتوي على حوارات بين الشباب عبر الثقافات والتدريب على التغطية الإخبارية المراعية لحساسية النزاعات ومختبرات التفكير النقدي.



منذ عام 2016، تأثر واحد من أربعة شباب على الأقل من الفئة التي تتراوح أعمارها بين 15-29 عاما بالعنف أو بالنزاعات المسلحة، بطريقة أو بأخرى. إن فئة الشباب التي تشكل 1,2 مليار من إجمالي عدد سكان العالم لا تلبث أن تبين للعالم أنها قادرة على الاستفادة من إمكانياتها بشكل بنّاء رغم كل الصعاب. بالرغم من ذلك، فإن بعضها قد أثبت أنه عرضة لنداءات المجموعات المتطرفة التي تطوقهم بوعود بحلول شاملة. إن المشروع، والذي تساهم كندا بتمويله، هو بمثابة تحرك جماعي نحو دمج الشباب في درء التطرف العنيف، والذي يؤثر على الشباب بأشكال متفاوتة.



يمكن الوصول إلى فعالية إطلاق المشروع على فيس بوك مباشر

