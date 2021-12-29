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انتقادات الشباب أثناء قراءة توصيات المنتدى الوطني للشباب التشادي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 29 Décembre 2021



انتقادات الشباب أثناء قراءة توصيات المنتدى الوطني للشباب التشادي


أعلن المشاركون في المنتدى الوطني للشباب التشادي مساء اليوم ، رفضهم حول التوصيات التي تم سردها ، سيما في بند ميثاق الشبابي الذي يتم صياغته من قبل المجلس الوطني للشباب التشادي.

هدأت القاعة بعد تدخل رئيس المجلس الوطني للشباب السيد أبكر دنقايا ، وأكد للشباب سحب بند الميثاق الشبابي ، وسيتم صياغته من قبل الشباب أنفسهم.

واقترح الشاب محمد قوكوني كثير من الإضافات في التوصيات ، أهمها ربط المجلس الوطني للشباب التشادي برئاسة الجمهورية.

ونذكر أن إجمالي التوصيات التي خرج بها الشباب خلال هذا المنتدى هي 41 ضعف توصيات منتدى الشباب لعام 2018.



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