انتقادات الشباب أثناء قراءة توصيات المنتدى الوطني للشباب التشادي





أعلن المشاركون في المنتدى الوطني للشباب التشادي مساء اليوم ، رفضهم حول التوصيات التي تم سردها ، سيما في بند ميثاق الشبابي الذي يتم صياغته من قبل المجلس الوطني للشباب التشادي.



هدأت القاعة بعد تدخل رئيس المجلس الوطني للشباب السيد أبكر دنقايا ، وأكد للشباب سحب بند الميثاق الشبابي ، وسيتم صياغته من قبل الشباب أنفسهم.



واقترح الشاب محمد قوكوني كثير من الإضافات في التوصيات ، أهمها ربط المجلس الوطني للشباب التشادي برئاسة الجمهورية.



ونذكر أن إجمالي التوصيات التي خرج بها الشباب خلال هذا المنتدى هي 41 ضعف توصيات منتدى الشباب لعام 2018.