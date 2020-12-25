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TCHAD

تشاد: إطلاق مركز ANATS في بيلتين


Alwihda Info | Par Hassanein Mahamat Hassan - 25 Décembre 2020


فريق من الوكالة الوطنية لتأمين الوثائق الثبوتية يزور حاضرة إقليم وادي فيرا بغرض التسهيل للمواطنين من السفر للحصول على البطاقة الوطنية وجواز السفر.


تشاد: إطلاق مركز ANATS في بيلتين
بحضور عدد من السلطات الإدارية والعسكرية والشيوخ التقليدية وأرباب العمل ورجال الدين وبعد من العامة بالمحافظة. ترأس هذا الحفل الانطلاقي الجنرال اسحاق احمد عرجه حاكم اقليم وادي فيرا .

رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتأمين الوثائق الجنرال محمد بشير دوسه. جاءت عملية الانطلاقة الرسمية للاستخراج الوثائق الثبوتية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر في محافظة بلتن. 
وذلك نتيجة أعباء المواطنين الذين يسافرون إلى العاصمة أو مدينة ابشة من أجل بطاقة الهوية التشادية 

وشاكرا المسؤولين في الولاية على مختلف الرتب والمناصب بحفاوة الإستقبال والفريق الفني المختص باستخراج الوثائق المرافق له. 

اما من جهته حاكم اقليم وادي فيرا الجنرال اسحاق احمد عرجه. ان عملية استخراج بطاقة الهوية الوطنية الممغنطة وجواز السفر بمدينة بلتن بصفة خاصة وإقليم وادي فيرا على وجه العموم . 
حيث تندرج هذه البادرة في إطار جهود الحكومة التشادية تحت مظلة مشير تشاد إدريس ديبي اتنو رأس الدولة لتأمين وثائق الحالة المدنية وتحديدا بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر. 

وعليه تسنح هذه العملية المحلية لكل السكان بمدينة بلتن وضواحيها على التمكن من استخراجها بدون أية مشقة او سفر.

ومضيفا ان ذلك يترجم على أرض الواقع رغبة معالي مشير تشاد إدريس ديبي اتنو الذي يسعى دوما في توفير كل ما يلزم الشعب التشادي. بذلك أعطى الانطلاقة الرسمية. 
ونعيد للاذهان بأن هذه العملية تشمل كل محافظات الإقليم الست.




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