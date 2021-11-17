Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

حل قضية مقتل المراقب في مجموعة توماي أُسريا


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 17 Novembre 2021



حل قضية مقتل المراقب في مجموعة توماي أُسريا

تمكن أهالي القاتل والمقتول من إيجاد أرضية مشتركة لتسوية قضية مقتل المراقب أُسريا ووديا ، بعد لفتة حكيمة من الطرفين ، قدمت أسرة القاتل مبلغًا من المال لتجهيز المأتم والتعازي بعد اعتراضات ومناقشات محتدمة ، استلمت عائلة المقتول هذا المبلغ الرمزي.

وفقا للطرفين ان مقتل السيد سليمان على يد أحد تلاميذته شأن القضاء والقدر ، وأن القاتل في يد العدالة ومصيره لا يتحكم فيه أحد غير العدل التشادي ، وعلى هذا الأساس يبدو أن الأمور هدأت قليلا ، مع اعتراض جانب الآخر الذي شدد على أخذ الثأر مهما كلف الأمر ، بفضل الحوار الجاد وحفاظا على المصلحة العامة استطاع العقلاء منهم محو فكرة الإنتقام من تفكير البعض.

وللاشارة فإن القاتل والمقتول كلاهما من كانم-جغرافيك (قرا-كانم) الأمر الذي ساهم في تخميد نيران الفتن الطائفية والعرقية.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/11/2021

Tchad : les élections se pointent au COST, vers un nouveau souffle ?

Tchad : les élections se pointent au COST, vers un nouveau souffle ?

Droits des enfants : le Tchad en dernière position dans l'indice KidsRights Droits des enfants : le Tchad en dernière position dans l'indice KidsRights 16/11/2021

Populaires

Tchad : un membre du gouvernement soigne une passagère malade en plein vol

16/11/2021

Tchad : le vice-président du CMT reçoit l’archevêque métropolitain de Ndjamena

16/11/2021

Tchad : le haut représentant de l’UA s’est entretenu avec Yaya Dillo

16/11/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/11/2021 - NJ Ayuk, Président, Chambre africaine de l'énergie.

COP 26 : les Africains doivent agir pour protéger les industries pétrolières et gazières

COP 26 : les Africains doivent agir pour protéger les industries pétrolières et gazières

Comment mettre fin à l'épidémie de sida en Afrique occidentale et centrale Comment mettre fin à l'épidémie de sida en Afrique occidentale et centrale 02/11/2021 - Winnie Byanyima

ANALYSE - 15/11/2021 - Info Alwihda

Démocratie populaire à processus complet de la Chine : quels enseignements ?

Démocratie populaire à processus complet de la Chine : quels enseignements ?

(Tribune) Le renforcement de la résilience climatique passe par un afflux d’investissements dans la nature (Tribune) Le renforcement de la résilience climatique passe par un afflux d’investissements dans la nature 05/11/2021 - Dr Akinwumi A. Adesina et Pavan Sukhdev

REACTION - 13/11/2021 - Info Alwihda

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend 04/06/2021 - Info Alwihda

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter