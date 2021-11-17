حل قضية مقتل المراقب في مجموعة توماي أُسريا



تمكن أهالي القاتل والمقتول من إيجاد أرضية مشتركة لتسوية قضية مقتل المراقب أُسريا ووديا ، بعد لفتة حكيمة من الطرفين ، قدمت أسرة القاتل مبلغًا من المال لتجهيز المأتم والتعازي بعد اعتراضات ومناقشات محتدمة ، استلمت عائلة المقتول هذا المبلغ الرمزي.



وفقا للطرفين ان مقتل السيد سليمان على يد أحد تلاميذته شأن القضاء والقدر ، وأن القاتل في يد العدالة ومصيره لا يتحكم فيه أحد غير العدل التشادي ، وعلى هذا الأساس يبدو أن الأمور هدأت قليلا ، مع اعتراض جانب الآخر الذي شدد على أخذ الثأر مهما كلف الأمر ، بفضل الحوار الجاد وحفاظا على المصلحة العامة استطاع العقلاء منهم محو فكرة الإنتقام من تفكير البعض.



وللاشارة فإن القاتل والمقتول كلاهما من كانم-جغرافيك (قرا-كانم) الأمر الذي ساهم في تخميد نيران الفتن الطائفية والعرقية.