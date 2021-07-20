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TCHAD

رئيس المجلس العسكري : أعداء تشاد مازالو مسلحين


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Juillet 2021



رئيس المجلس العسكري : أعداء تشاد مازالو مسلحين

وفي خطابه أمام أعضاء المجلسالأعلى للشؤون الإسلامية ، تحدث رئيس المجلس العسكري الانتقالي اللواء محمد إدريس بعد صلاة العيد ، داعياً إلى الوحدة الوطنية حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها.

وأوضح الفريق محمد إدريس ديبي ، لأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، أن حتمية التعايش والوئام الوطني يجب الحفاظ عليها بعناية ، مشيرا إلى أنه لا شيء يتحقق بشكل كامل ونهائي ، لأن السلام مسعى دائم ، في إشارة إلى إلى تحقيق السلام التدريجي.

  وأضاف: في هذا الموضوع أود أن أؤكد أن أعداء تشاد لم ينزعوا أسلحتهم بعد ، فهم يعملون يوميا لزعزعة استقرار مؤسساتنا وتأخير المسيرة نحو التقدم والصعود.

  ودعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى الوحدة والتركيز بشكل أكبر على تراثنا المشترك وهو تشاد ، ويجب علينا جميعًا أن نظهر لأعداء الوطن أننا غيورون على استقلال بلادنا وسيادتها.

 وألقى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ محمد خاطر عيسى في خطابه دعوات للسلام في تشاد والتنفيذ السلس لعملية الانتقال.



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