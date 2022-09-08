​تشاد: طلاب الصحة يتدربون على السلوك الغذائي



في السادس من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، قدمت منظمة العمل من أجل تعزيز الصحة والتغذية (فرع تشاد) شهادات نهاية التدريب في التغذية لطلاب الصحة الذين شاركوا في الدورة.



خلال هذه الدورة، تدرب المشاركون على الغذاء والتغذية، ومفهوم تغذية الرضع وصغار الأطفال، ومؤشرات بدائل لبن الأم، وأهمية الرضاعة الطبيعية وكيفية معاملة الطفل في أول 1000 يوم من عمره.



يدعو "دونباي داتولوم فيكتوار"، المنسق الوطني لـمنظمة العمل من أجل تعزيز الصحة والتغذية، كل الطلاب إلى مساعدة السكان على تغيير السلوك الغذائي في الأسر. فحسب المنسق، إن الجهل قد يدفع هذه الأسر إلى بيع المنتجات ذات القيمة الغذائية لشراء الأطعمة المشبعة.