​Tchad : Zenaba Hassan Younous, une femme brillante à la tête de l'UDP pour la course aux législatives

Récemment investie candidate pour le département de Bahr Azoum, dans la province du Salamat, Zenaba Hassan Younous confirme son ascension fulgurante au sein de l’UDP. Titulaire de plusieurs diplômes dans différentes disciplines, notamment une licence professionnelle en impôts, taxes et douanes, une licence en soins infirmiers, une maîtrise en comptabilité et gestion, et une licence en droit, Zenaba Hassan Younous s’est distinguée par son implication active au sein du parti et les postes clés qu'elle a occupés à la direction de l'UDP.



Son parcours politique la positionne en première ligne pour représenter la province du Salamat aux élections législatives prévues pour le 29 décembre 2024. Femme engagée, elle a œuvré pour la paix et la cohésion sociale, notamment en tant que membre active au sein de l'ancien Cadre National du Dialogue Politique (CNDP) de 2021 à 2023.



Sa candidature sous la bannière de l'Union pour la Paix et la Démocratie est perçue comme une opportunité pour le département de Bahr Azoum de bénéficier de projets de développement majeurs. Zenaba Hassan Younous incarne l'espoir d'une représentation politique forte et engagée, prête à impulser un nouvel élan au développement local et à offrir un avenir prometteur aux habitants de la province du Salamat et du département de Bahr Azoum.



La candidature de Zenaba Hassan Younous marque une étape décisive pour le département de Bahr Azoum et promet un avenir radieux pour la province du Salamat.



Pour rappel, Zenaba Hassan Younous fut candidate malheureuse à l'élection législative de 2011. Elle a également été comptable à la direction de la Pharmacie, du Médicament et du Laboratoire, membre du CNDP de 2021 à 2023, membre de la Commission Restauration, Hébergement et Transport au Dialogue National Inclusif de 2018, trésorière de la Coordination de la Majorité Présidentielle en 2015, secrétaire générale nationale du parti en 2019, et est présidente du parti depuis cette date.