​Tchad : la ville de Tiné, au Wadi Fira, bénéficie d'une centrale solaire de plus de 2,5 kilowatts

Prenant la parole, le Maire de Tiné, Sinine Amadou Nasour a au nom de toute la population de Tiné remercié le Président de la République, Mahamat Idriss Déby pour les différentes réalisations dans la ville de Tiné.



Le DG de l'ADERM, Younous Daoussa Mahamat a dans son mot du lancement indiqué que cette centrale hybride est une volonté des plus hautes autorités du pays. ''Nous sommes d’accord qu’économiquement et socialement, l’électricité est très utile pour une localité. Et donner de l’électricité aux Tchadiens vivant dans les zones rurales est une nécessité et surtout une urgence pour une ville aussi grande et cosmopolite qu’est Tiné'', a précisé le DG Younous Daoussa. Il invite à la la bonne gestion de cette centrale qui ne peut être possible que grâce à l’apport de toutes les autorités de Tiné, les responsables en charge de cette centrale et la population.