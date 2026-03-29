​Tchad : le pont de Bedaya presque prêt, les autorités saluent une avancée décisive

Financé avec l’appui de la Banque mondiale et de l’État tchadien, ce projet est exécuté par l’entreprise AFCOR. L’objectif de cette descente était de faire le point sur l’état d’avancement des travaux et d’évaluer les éventuelles contraintes techniques ou logistiques.



Sur le chantier, l’ingénieur responsable, Ousmane Diallo, a présenté un rapport rassurant. Selon lui, le projet est réalisé à hauteur de 93 %. Il a également assuré que l’ouvrage sera opérationnel avant l’arrivée des pluies, une échéance cruciale pour les populations locales.



Satisfait de l’évolution des travaux, le délégué général a exprimé son appréciation envers les équipes techniques et les ouvriers pour leur engagement et le respect des normes. Il a souligné l’importance de cet axe routier reliant plusieurs départements, notamment le Barh Sara, reconnu comme un important bassin de production céréalière.



« Une fois achevé, le pont de Bedaya devrait faciliter les déplacements, renforcer les échanges commerciaux et améliorer l’accès aux marchés hebdomadaires, contribuant ainsi au développement économique du Mandoul oriental », a conclu le délégué général.