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ACTUALITES

11 orpailleurs soudanais tués au Tchad selon la presse soudanaise


- 28 Décembre 2017 modifié le 28 Décembre 2017 - 17:17


قتل 11مواطنا سودانيا واصيب 9 آخرين مساء امس في منطقة كوري التشادية الواقعة في الحدود بين السودان وتشاد والنيجر. وابلغت مصادر “خرطوم بوست” أن هجوما قامت بها مجموعة من مسلحين من القبائل الحدودية التشادية علي مناجم الذهب بمنطقة(كوري)الواقعة خط 12 بعدد 27 عربه مسلحة وقتل 11 سودانيا ومعظمهم ينحدرون من شمال دارفور والقتلي هم: كمال جمعة الله / والسيد محمد /صلح حسين/الدين صالح/اسماعيل شمو/مصعب حسين/ابراهيم موسي/يحي ادم/ حامدابراهيم واصابة كل من عزالدين ابراهيم عرجة/ عيد ضوالبيت/جدو ابكر/ماجد مصطفي /محمد حسين ابراهيم/ادريس داود/معاوية محمد احمد/هري محمد/هارون يوسف. وتعود تفاصيل الحادث بحسب المعلومات التي تحصلت عليها “خرطوم بوست” الى أن مجموعة من القبائل الحدودية قامت بسرقة احدى السيارات التابعة للمعدنين السودانين وقتل شخص وعندما تعقبهم الفزع تمت استعادة السيارة ومقتل 2 منهم. وكانت منطقة كوري قد شهدت احداث راح ضحيتها العشرات من السودانين خلال العام الماضي


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