20 acteurs des médias outillés dans la collecte de l’information sur les droits de l’homme

Un atelier d’échange et de renforcement des capacités sur la collecte et le traitement de l’information sur les droits humains en Afrique de l’ouest et du centre a été initié par la section régionale d'Amnesty International à l’attention de 20 journalistes venus de différents pays d’Afrique de l'ouest et du centre. L'atelier s'est tenu du 2 au 5 décembre à Dakar, au Sénégal. Il a permis de créer un cadre utile de discussion pour les organisateurs afin d’écouter les médias, bloggeurs et activistes des médias sociaux.



Les participants se sont penchés sur des angles de traitement plus originaux, sur la base des produits préparés et diffusés par le bureau régional, à l'exemple d'autres genres rédactionnels comme le « portrait », les « features », les « blogs », les analyses fouillées, les enquêtes et les papiers d’angles.



Les 20 journalistes, blogueurs et activistes ont appréhendé le travail et l’approche de la section régionale d'Amnesty International avec les médias. Ils ont pu échanger sur sa méthodologie de documentation ou de recherche des violations des droits humains dont certains aspects pourraient être capitalisés par certains médias dans leur pratique de collecte de l’information.



L’atelier vise à faire comprendre aux participants le travail et l’approche du bureau régional avec les médias, à échanger sur la méthodologie de documentation de recherche sur les violations de droits humains, les obstacles et à explorer avec les médias le potentiel de l’éducation aux droits humains.