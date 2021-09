3 astuces à savoir pour envoyer de l’argent en France

Lorsqu’on se trouve à l’étranger et que l’on désire envoyer de l’argent en France, il se peut que cela ne soit pas toujours facile. En effet, selon le pays où vous résidez actuellement, certaines restrictions pourraient vous poser certains problèmes. Comment faire être sûr de pouvoir envoyer de l’argent en France ? Est-ce que ces méthodes sont légales ?





Nous avons l’honneur de recevoir Kevin Cochran (plus d’infos), un spécialiste financier qui se fait un plaisir d’informer nos lecteurs sur les différentes options disponibles pour envoyer de l’argent vers la France. Nous espérons que ces astuces vous seront utiles.





Les méthodes originales pour envoyer de l’argent





Il existe plusieurs méthodes classiques pour envoyer de l’argent, mais qui ne fonctionnent pas à tous les coups. De ce fait, nous les aborderons en fin d’article. Dans cette section, nous allons plutôt parler de méthodes novatrices, qui permettent presque toujours de transférer de l’argent vers la France.





Tout d’abord, l’on peut citer le transfert d’argent grâce aux cryptomonnaies, que ce soit avec du Bitcoin ou d’autres actifs numériques. Ce sont des options qui ne peuvent pas être bloquées, elles sont donc utilisables par tout le monde peu importe le pays dans lequel on se trouve.





Ensuite, nous pouvons vous parler du cas des portefeuilles électroniques comme Skrill ou Neteller. Là aussi, ces méthodes sont normalement accessibles depuis n’importe quelle région dans le monde. La seule contrainte est que le réceptionnaire qui se trouve en France les possède.





Enfin, nous pouvons citer le cas des transferts d’argent en utilisant des comptes sur des casinos en ligne. En effet, si on joue une nouvelle plateforme, comme l’une de celles présentes dans cette liste des nouveaux casinos en ligne, il est possible de transférer une partie de son argent sur le compte de celui d’un ami. Cela se fait en seulement quelques clics et est très pratique. Dans certains cas, il n’est pas nécessaire que ce soit un nouveau casino, mais il faut que la plateforme autorise ces transferts.





Est-ce que ces astuces sont efficaces ?





Oui, ces astuces ont été testées à plusieurs reprises et fonctionnent correctement. Néanmoins, il est nécessaire que la personne française qui réceptionne l’argent comprenne comment cela fonctionne. Ce n’est donc qu’avec les individus qui sont familiers avec ces nouvelles technologies.





Les transferts en cryptomonnaies ont la particularité de n’être soumis à aucun contrôle. Par contre, il faut être capable par la suite d’échanger les Bitcoins contre de l’argent cash, ce qui nécessite de savoir comment s’y prendre.





Pour les portefeuilles électroniques, il faut tout d’abord faire approuver ses comptes par le support client. En se trouvant dans certains pays, cela n’est pas possible. Il faut donc faire valider ses différents comptes avant de quitter la France, sans quoi des problèmes de transfert peuvent avoir lieu.





Finalement, si on choisit l’option des nouveaux casinos en ligne, il faut être capable de choisir correctement son casino en ligne. En effet, il existe pas mal de plateformes peu scrupuleuses sur lesquelles on court un risque de ne jamais pouvoir récupérer l’argent déposé. Il faut donc s’assurer au préalable de la fiabilité du site de jeux en ligne sur lequel on joue.





Que valent les méthodes de transfert classiques ?





Bien sûr, en dehors de ces méthodes, il existe les services de transfert conventionnels. Toutefois, à cause des restrictions en vigueur dans certains pays, il se peut que les transferts d’argent ne fonctionnent pas à tous les coups. Par exemple, les virements bancaires SEPA ne peuvent s’effectuer qu’au sein de la zone euro. Si vous vous trouvez dans un pays qui n’est pas dans cette zone, alors vous risquez de payer des frais de transaction qui sont hallucinants, s’élevant parfois à plusieurs centaines d’euros.





Avec une carte de crédit étrangère que vous auriez envoyée à une connaissance en France, il est possible que la banque prenne des frais de transaction également très élevés lors d’un retrait dans un distributeur. Là aussi, il convient d’être assez prudent afin de ne payer des frais de transaction qui sont au-delà du raisonnable.





Vous l’aurez compris : à cause de ces différentes raisons, nous vous conseillons plutôt d’utiliser les méthodes originales que nous avons abordées plus haut dans cet article.