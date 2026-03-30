Acquisition de la BAC : une nouvelle étape pour le secteur bancaire tchadien

Selon le ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, cette acquisition a reçu l’ensemble des autorisations réglementaires nécessaires. Elle s’inscrit dans le respect des dispositions en vigueur au sein de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).



Cette validation par les autorités compétentes confirme l’aboutissement d’un processus réglementaire rigoureux et permet désormais le déploiement effectif de l’opération.



Un signal fort pour l’économie tchadienne



Le gouvernement tchadien s’est félicité de cette étape, qu’il considère comme un indicateur de la solidité du cadre réglementaire national et de l’attractivité du secteur financier du pays. Cette acquisition s’inscrit dans une dynamique de consolidation du système bancaire, avec des retombées attendues à plusieurs niveaux.



Parmi les principaux bénéfices annoncés : le renforcement de la stabilité et de la résilience du système financier ; une augmentation du financement de l’économie nationale, notamment en faveur du secteur privé ; un meilleur accompagnement des politiques publiques de développement.



Une mise en œuvre progressive et encadrée



Le ministère a précisé que la mise en œuvre de cette opération se fera de manière progressive, avec une attention particulière portée à plusieurs aspects clés. Il s’agit notamment de garantir la continuité des services pour les clients, de protéger les intérêts des déposants et de valoriser les compétences locales.



L’objectif est également d’assurer une couverture bancaire plus large sur l’ensemble du territoire.



Vers une modernisation du système bancaire



La création de Vista Bank Tchad traduit la confiance des investisseurs dans l’économie du pays. Elle s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la solidité du système financier, d’améliorer l’inclusion bancaire et de soutenir durablement le financement de l’économie.



Cette initiative s’aligne avec les ambitions du plan « Tchad Connexion 2030 », qui vise à moderniser les infrastructures économiques et à stimuler la croissance.



Enfin, le gouvernement a réaffirmé son engagement en faveur d’un secteur financier moderne, inclusif et performant, capable de soutenir le développement économique et social du Tchad.