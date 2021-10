Afrique : la France lance le prix Ibni Oumar Mahamat Saleh ouvert à 26 pays

L'ambassade de France au Tchad a annoncé ce 27 octobre le lancement de l’appel à candidatures pour le prix Ibni Oumar Mahamat Saleh. Le prix vise à financer un séjour scientifique de quelques mois à de jeunes mathématiciens ou mathématiciennes d’Afrique Centrale ou d’Afrique de l’Ouest. La date limite de remise du dossier est fixée au 31 décembre 2021.



Le Prix « Ibni Oumar Mahamat Saleh » a été créé pour que la mémoire du mathématicien et homme politique tchadien, enlevé à son domicile à N’Djamena en 2008, reste vivante et pour poursuivre son engagement en faveur des mathématiques en Afrique.



Les candidates et candidats doivent être titulaires d’un doctorat en sciences mathématiques soutenu après le 1er janvier 2016 et résider actuellement dans l’un des pays concernés (Burundi, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Tchad, Togo.).



Il n’y a pas de limite d’âge, les candidatures féminines sont encouragées.



La candidature se fait en deux étapes : un dossier de pré-candidature, puis un dossier de candidature plus complet si la pré-candidature est retenue.

Le dossier de pré-candidature doit comprendre :

- un CV indiquant clairement le lieu et la date de soutenance du doctorat ainsi que le lieu de résidence actuelle et, le cas échéant, le poste actuellement occupé ;

- une liste de publications ;

- un court projet scientifique.

Le dossier doit être envoyé par courriel avant le 31 décembre 2021 au président du jury 2022 : Frank Loray (frank.loray@univ-rennes1.fr)



La proclamation des résultats du Prix Ibni aura lieu au plus tard le 30 juin 2022.