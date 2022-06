Afrique : pour devenir riches, des jeunes se lancent dans des pratiques horribles

En Afrique, les jeunes se lancent de plus dans les activités horribles pour devenir riches. La crise financière et le manque d'emploi les poussent vers des pratiques inhumaines pour avoir de l'argent, afin de répondre à leurs besoins.



La vente des orteils au Zimbabwe vient s'ajouter à l'affaire Porta Potty, très présente actuellement dans les réseaux sociaux. Selon Buzz Afrik, certains sont disposés à vendre leurs orteils. A raison de 40 000 dollars, soit 22 millions de FCFA, pour le gros orteil et 20.000 dollars pour le petit orteil soit (11 millions).



Comment peut-on comprendre qu'on vende une partie de son corps, manger les excréments humains ou coucher avec un animal pour avoir de l'argent ? Malheureusement, les États africains ont préféré garder leur silence, face à ces pratiques inhumaines.



Le coût de la vie très élevé, le manque d'emploi pour les jeunes et les risques de migration, poussent vers cette pratique occulte dont certains payent au prix de leur vie, explique Djimra sociologue de formation. Cette nouvelle affaire ayant pris de l’ampleur au Zimbabwe, l'on se pose la question si les autres pays d'Afrique ne sont pas déjà sur la liste.



Que fait-on avec ces orteils ? Il s’agit là d’une question, parmi tant d’autres, que l’opinion se pose. Cependant, les gouvernements africains doivent agir en prenant des décisions qui s’imposent, tout en cherchant aussi à répondre aux besoins de leurs jeunesses.