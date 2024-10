TCHAD Ahmat Goni : un homme d’action pour représenter la diaspora tchadienne au Parlement

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 5 Octobre 2024



Installé aux États-Unis depuis près de deux décennies, l’homme d’affaires recueille le soutien de sa communauté, en vue de son investiture comme candidat MPS aux élections législatives prévues en décembre 2024 au Tchad.

Il est assurément l’un des représentants de la diaspora de l’Amérique du Nord, dont le Tchad peut en être fier. En effet, installé aux États-Unis depuis environ deux décennies, ses états de services parlent de lui dans les affaires, précisément dans l’import-export.



Ainsi, Ahmat Goni est par conséquent l’homme dont l’expérience du terrain confère des avantages et des privilèges à même de le positionner pour mieux défendre les intérêts des Tchadiens de l’étranger au sein de l’Assemblée nationale, dès décembre 2024, et singulièrement ceux de l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada). En d’autres termes, l’on dira que cet entrepreneur rompu dans les affaires, a le profil de l’emploi pour cette légitime ambition.



Normal donc que le 1er juin 2024, la Communauté tchadienne des Etats-Unis d’Amérique, (CCUSA, Chadian Community of USA), au terme de son assemblée générale ordinaire annuelle tenue à son siège à Jersey City, Ahmat Goni a été élu président pour un mandat de trois ans. A cette occasion, son expérience et son engagement au sein de la communauté tchadienne des États-Unis ont été unanimement salués par les membres de sa communauté.



Aujourd’hui, il entend poursuivre son ambition sociale, dans la sphère politique. Il s’agira alors de mieux défendre les intérêts de ses compatriotes de la diaspora, en vue d’un changement notable de leurs conditions de vie au sein des pays d’accueil.



Afin de partager sa vision pour l'avenir, recueillir le soutien de sa communauté, en vue d’une mobilisation en sa faveur lors des prochaines échéances électorales, il a réuni ses compatriotes à Jersey City le 27 septembre 2024, pour un déjeuner de presse. Ahmat Goni a alors présenté son programme préliminaire de candidature aux élections législatives de décembre 2024.



L’homme d’affaires aspire de représenter les Tchadiens de l’étranger, notamment ceux de l'Amérique du Nord, incluant les États-Unis et le Canada, au sein du Parlement tchadien, sous la bannière du Mouvement Patriotique du Salut (MPS, parti au pouvoir).



Il s’agira alors d’apporter des solutions immédiates aux défis auxquels la diaspora tchadienne d’Amérique du Nord est confrontée. Et ils sont nombreux, entre autres : l'accès limité aux opportunités économiques, le manque de services adaptés pour les ressortissants tchadiens, les cas des compatriotes emprisonnés aux États-Unis, la problématique des sans-abris tchadiens et le chômage rampant au sein de la diaspora tchadienne. Tout autant, la question des échanges entre les États-Unis et le Tchad le préoccupe.



« Il est question d’apporter une réponse aux questions d'immigration, en particulier sur les difficultés liées à l’obtention de visas de travail pour les Tchadiens. L’absence de ces visas crée une immigration non contrôlée, qui ne produit pas de résultats positifs pour la communauté. Pour ma part, cette question sera au cœur de mon action au sein du Parlement tchadien, si je suis élu », a relevé en substance Ahmat Goni au cours du déjeuner de presse de septembre dernier à Jersey City.



Par ailleurs, il entend tordre le cou aux antagonismes souvent observés au sein de la diaspora tchadienne de l'Amérique du Nord en général et celle des Etats-Unis en particulier.



« Je lance un appel solennel aux électeurs des États-Unis et du Canada pour me voter à l’occasion des élections législatives de 2024, parce que je suis le produit de la diaspora, et je connais ses enjeux et ses problèmes. Cette diaspora doit être écoutée au sein du gouvernement. Si je suis élu, mes électeurs ne seront pas déçus. Leurs aspirations seront prises en compte par le gouvernement tchadien », relève Ahmat Goni.



C’est le lieu de dire que le parcours et l’engagement de ce Tchadien, ancré dans les réalités de la diaspora depuis près de deux décennies, résonnent fortement auprès de ses concitoyens. A présent, il est question de donner un nouveau souffle à cette dynamique qui à terme, pourra se traduire par une victoire aux élections législatives de décembre 2024, qui constitueront à coup sûr, une nouvelle étape dans le processus démocratique engagé sous la 5ème République.



Il faut rappeler que lors de la dernière rencontre entre la communauté tchadienne des États-Unis et le Premier ministre Allah Maye-Halina, le chef du gouvernement tchadien a souligné l'impact crucial de la diaspora dans le développement du Tchad. Et dans son discours à la 79ème Assemblée générale des Nations-Unies, il a affirmé que la jeunesse est au cœur des actions du gouvernement, alors que la diaspora représente une part essentielle de cette dynamique.



