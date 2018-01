Amina Tidjani : "appuyer le processus de développement et la promotion de la démocratie au Tchad"

Alwihda Info : Madame Amina Tidjani, vous êtes la présidente de l’Association "La Voix de la Femme". Présentez-nous votre association et expliquez-nous dans quel domaine évolue-t-elle ?



Amina Tidjani : L’Association "La Voix de la Femme", qui a eu son autorisation (de fonctionnement, ndlr) en août 2017, a pour objectif global d’œuvrer à travers la formation et la sensibilisation de la femme et de la jeunesse en vue d’appuyer le processus de développement et la promotion de la démocratie au Tchad.



Quels sont ses objectifs et ses perspectives ?



Notre association vise, entre autres, à œuvrer pour élever le niveau d'éducation intellectuelle et culturelle dans le milieu féminin et jeune pour contribuer au développement durable du Tchad, de souligner les rôles que les femmes doivent jouer pour l’entrepreneuriat et un leadership capable de faire valoriser tous les talents et les capacités spéciales.



L'association vise à lutter pour la justice, l’équité et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, de lutter pour la réduction des violences faites aux femmes, promouvoir la diversité et la lutte contre toute forme de discrimination.



Elle a pour objectif d'améliorer les conditions socio-sanitaires et surveiller les phénomènes négatifs, d’oeuvrer pour promouvoir la culture de la paix et de la sécurité entre les différentes composantes de la société tchadienne, de protéger psychologiquement et intellectuellement et lutter contre le travail des enfants, d’élever l'esprit de citoyenneté parmi les membres, de promouvoir l’éducation civique en faveur de la protection de l’environnement, et de développer une coopération avec des associations ou des organisations locales et internationales ayant les mêmes objectifs pour favoriser l’autonomisation de la femme et de la jeune fille.



Quel but visez-vous avec autant de projets ?



Le but de l’association est de rendre efficace et dynamique le rôle des femmes et leur participation effective à la renaissance du Tchad.