(Analyse) Tchad : une seule communauté, un seul destin

Aujourd’hui, au Tchad, l’heure n’est ni à l’accusation ni au jugement, mais à la lucidité celle qui impose de se regarder en face afin de mieux se comprendre et de préserver l’essentiel.



Ce qui se déroule au Soudan ne nous est pas étranger. C’est un écho grave, qui commence à troubler nos paroles, à altérer nos regards et à fragiliser ce lien invisible qui nous unit. Pourtant, nous savons. Nous savons ce que ce pays a traversé, et nous connaissons le prix des divisions un prix que notre histoire nous a déjà contraints à payer.



Le Tchad n’est pas parfait, mais il demeure debout. Debout parce qu’au-delà des épreuves, il a su préserver ce bien précieux qu’est le vivre-ensemble. Aujourd’hui, cette force est mise à l’épreuve par des paroles qui divisent, des discours qui enferment et une haine qui, trop souvent, trouve un relais amplifié sur les réseaux sociaux.



Face à cela, beaucoup voient, comprennent, mais choisissent de se taire. Or, à vous qui observez en silence, il faut le dire avec gravité : le silence peut parfois être sagesse, mais, en certaines heures, il devient absence.



Et notre pays n’a plus besoin d’absences. Il a besoin de présence de voix qui s’élèvent avec justesse, de paroles qui apaisent, qui rassemblent et qui rappellent inlassablement ce que nous sommes.



Car chaque mot compte. Chaque mot engage. Chaque mot peut construire ou fragiliser l’édifice commun.



Le choix qui se présente à nous est d’une simplicité redoutable : se perdre ou se retrouver. Et ce choix ne se décrète pas ; il se fait en chacun de nous, dans nos paroles comme dans nos silences.



Car une vérité demeure, immuable et profonde : nous ne sommes pas des fragments dispersés, mais un seul peuple, porteur d’une même espérance, uni dans une seule et même communauté celle du bleu, du jaune et du rouge.



Un citoyen parmi les siens, témoin de son temps,

patriote un jour, patriote toujours.



Albadour Acyl Ahmat Akhabach