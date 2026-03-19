Attaque à Tiné : le gouvernement tchadien dénonce une agression grave et mobilise les forces de défense

Dans un communiqué officiel rendu public le 19 mars 2026, le gouvernement exprime sa profonde consternation face à cet acte qualifié d’une extrême gravité. Il présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Face à cette situation, les autorités annoncent avoir renforcé la posture des Forces de défense et de sécurité, désormais prêtes à agir dans le strict respect du droit international pour assurer la protection du territoire et des populations tchadiennes. Des instructions fermes ont été données afin de garantir la sécurité des citoyens.



Le gouvernement rappelle également que, depuis le début du conflit soudanais, le Tchad, sous la conduite du président Mahamat Idriss Déby Itno, n’a cessé d’appeler à la paix, au dialogue et à la concertation entre les parties en conflit.



Par ailleurs, les autorités mettent en garde contre la diffusion de fausses informations et les discours de haine sur les réseaux sociaux, susceptibles d’aggraver les tensions entre les communautés.



Enfin, le gouvernement appelle la communauté internationale à s’impliquer davantage afin de prévenir toute dégradation supplémentaire de la situation sécuritaire et humanitaire dans la sous-région.