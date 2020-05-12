تشاد: ذوي الأيادي البيضاء تساعد السكان على اجتياز صعوبة المياه

في شهر أبريل ومايو غالبا ما تعاني حاضرة ولاية وادي فرا بلتن أزمة في المياه وذلك لعدة عوامل تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة انخفاض مستوى المياه في الآبار، رغم ذلك أن السهريج الواحد لا يكفي للسكان ، والذي لم يتلقى أي دعم في حفر بئر أخرى الآونة الأخيرة. جاءت تنازلات الدولة للمواطنين في مجانية المياه تعد الأمر الأهم. بهذا الصدد قام بعض من التجار ذوي الأيادي المبسوطة بسقي المواطنين الذين لم يستفيدوا من مجانية المياه هذه، لعدم امكانيتهم على إدخال الحنفيات في منازلهم. على استطلاعات الرأي التي أجرينا لبعض السكان أعربوا عن ارتياحهم من هذه البادرة التي قام بها أبناء المنطقة، كما طالبوا من الإخوة الآخرون أن يسلكو هذا النهج الذي أن دل فأنا يدل على حب الوطن.