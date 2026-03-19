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Bardai : la GIZ Tchad dote la commune de deux véhicules pour renforcer ses capacités opérationnelles


Alwihda Info | Par - 19 Mars 2026


​La GIZ Tchad a procédé, le 18 mars 2026, à la remise de deux véhicules au maire de la commune de Bardai, dans le cadre de l’appui aux missions de la collectivité. La cérémonie de réception s’est tenue à la Direction générale de la GIZ Tchad à N’Djamena, dans le 2ᵉ arrondissement, en présence du directeur de portefeuille.


Bardai : la GIZ Tchad dote la commune de deux véhicules pour renforcer ses capacités opérationnelles
Dans son mot de circonstance, le maire de Bardai, Ali Sougui Hassan, a salué l’engagement de la GIZ Tchad en faveur du renforcement des capacités de la région du Tibesti, notamment à travers la mise à disposition de matériel roulant. Selon lui, ces véhicules permettront d’améliorer significativement les interventions sur le terrain et de renforcer l’efficacité des services communaux.

« Cette dotation constitue un appui majeur dans l’accomplissement des missions de la commune de Bardai », a-t-il déclaré.

Le maire a également souligné que ce matériel contribuera à rapprocher davantage les services des populations, tout en facilitant les actions de développement local.

Il a, par ailleurs, assuré que la commune fera un usage responsable et optimal de ces équipements, dans le respect des objectifs assignés et au bénéfice des populations.

Enfin, Ali Sougui Hassan a exprimé le souhait de voir cette collaboration avec la GIZ Tchad se renforcer davantage à l’avenir, afin de soutenir le développement durable et le progrès social dans la région du Tibesti.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


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