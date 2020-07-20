تشاد: قامة جمعية الشباب من أجل التصدي لكوفيد 19 بحملة توعوية استهدفت فيها معهد المعلمين لمدينة بلتن

مازالت تواصل سلسلة نشاطاتها التوعوية جمعية الشباب من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد المعروفة بإختصار CJAC/BILTINE ، قدمت كمامات لإدارة المعهد للحد من إنتشار هذا الفايروس المستأصي، في كلمته رئيس الجمعية عبداللطيف شريف تعتبر هذه المساعدات المقدمة جاءت خلال مجهود من أعضاء الجمعية وبعض من التبرعات لذوي الأيادي البيضاء، وأضاف أن الأشياء الوقائية خاصة التدابير المتخذة من قبل الحكومة. والتي تتمثل في ارتداء الكمامة وعدم المصافحة والتجمهر واحترام المسافة القانونية .نستطيع أن نحارب هذا الفايروس الخطير .وإلاَّ فتكون حياتنا على المحك .في عدم تطبيقنا الوسائل الاحترازية. كما طلب من طلاب معهد المعلمين أن يمتثلو بهذه الإجراءات لأنهم معلمين الغد .كما جاءت تداخلات من قبل أعضاء الجمعية كلها تنصب حول كوفيد 19



ونشير بأن بهذه الكمامات جاءت على شكل مساهمة من قبل البروفيسور محمد سعيد علي، ولرفع معنويات الجمعية لكي تواصل في أنشطتها التوعوية