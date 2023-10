Burkina Faso / 36e anniversaire de l’assassinat du Président Thomas Sankara : quatre actes majeurs pour rendre hommage au père de la révolution

Il s’agit de l’officialisation de l’élévation du Capitaine Thomas Sankara à la dignité de Héros de la Nation, de l’institution du 15 octobre comme journée d’hommage à Thomas Sankara, de la pose de la première pierre du mausolée à lui dédié et du baptême de l’ancien Boulevard Charles De Gaulle désormais Boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara.



Pour le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazie, cette commémoration du 15 octobre est le résultat de la patience et de l’abnégation des familles des 13 victimes du 15 octobre 1987. « Il ne suffit pas seulement d’abattre une personne qui porte les aspirations d’un peuple. Si vous abattez la personne quelle que soit la façon dont elle sera traitée, dès lors que la personne a déjà élu domicile dans les esprits et dans les cœurs des vaillants patriotes, c’est que ce digne fils vivra à jamais », a-t-il indiqué.



Le projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara, dont le document a été remis au Chef de l’Etat vise, selon le ministre en charge de la Communication, Jean Emmanuel Ouedraogo « à sauvegarder, préserver et promouvoir l’héritage politique du père de la révolution d’août 1983 ».



Le Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté a remercié les autorités de la Transition pour le choix porté sur ce boulevard de sa commune qui porte désormais le nom de ce grand homme dont « les hauts faits et les actes méritoires » restent gravés dans la mémoire des Burkinabè.