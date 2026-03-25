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AFRIQUE

Burkina : exemplarité fiscale, le personnel de la Présidence s’acquitte de ses impôts


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Mars 2026



Burkina : exemplarité fiscale, le personnel de la Présidence s’acquitte de ses impôts
Le personnel de la Présidence du Faso s’est mobilisé mardi dernier, sous la présidence du ministre secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria Soré, pour exprimer son engagement citoyen à travers une opération d’acquittement des impôts domestiques conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

Selon le ministre secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria Soré, cette activité s’inscrit dans le cadre de la journée de l’exemplarité fiscale. Cette journée est une interpellation à l’ensemble des Burkinabè au paiement des impôts « qui sont essentiels à l’économie mais aussi au fonctionnement au quotidien de l’État...et personne n’est laissée de côté dans la mobilisation des ressources pour le fonctionnement de l’économie nationale », précise-t-il.

Les agents de l'institution sont passés aux guichets ouverts à l'occasion pour payer la Taxe sur véhicule à moteur (TVM) et la taxe de résidence. « C’est l’impôt qui développe un pays, c’est l’impôt qui permet à l’État de fonctionner », soutient Thomas Sawadogo, membre du personnel, après avoir rempli ses devoirs fiscaux.

Le directeur général adjoint des Impôts, Mayel Dabiré, s’est réjoui de la forte mobilisation du personnel de la première institution du pays. « La direction générale des impôts ne peut que se satisfaire de cette mobilisation, de cette citoyenneté qui a été montrée au plus haut niveau de la gouvernance », souligne-t-il. Il a invité l’ensemble des Burkinabè à suivre l’exemple de la Présidence du Faso dans la mobilisation des ressources endogènes pour la construction de notre pays.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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