CAN 2023 : Le Président Mamadi Doumbouya rend homme à l’équipe guinéenne après sa victoire contre le Guinée Equatoriale

Dans une déclaration pleine d'émotion sur Twitter ce même jour, le président Mamadi Doumbouya a tenu à exprimer sa fierté et son admiration pour l'équipe guinéenne. Il a souligné l'importance de cette victoire non seulement pour le monde du football guinéen mais aussi pour toute la nation. Les mots du président ont résonné avec force et passion alors qu'il saluait l'équipe pour avoir honoré la Guinée et fait vibrer l'hymne national avec un esprit combatif exemplaire.



Mamadi Doumbouya n'a pas manqué non plus d'adresser ses sincères remerciements à l'entraîneur Kaba Diawara ainsi qu'à tout son staff d'encadrement. Il reconnaît ainsi que derrière chaque succès sportif se cache un travail acharné et une organisation rigoureuse qui ont porté leurs fruits lors de cette compétition majeure.



La déclaration présidentielle n'était pas seulement une célébration exubérante ; elle était teintée d'un appel à la responsabilité collective, à la conscience individuelle et au respect mutuel dans cette période propice aux festivités sportives. En effet, Mamadi Doumbouya souligne que c'est dans l'unité que réside notre force en tant que nation et que cette réussite est le fruit d'un engagement collectif envers un objectif commun : représenter dignement notre pays sur la scène internationale.