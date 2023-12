INTERNATIONAL CCOP 28 2023 à Dubaï : un appel à une action mondiale

Alwihda Info | Par Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 1 Décembre 2023



Au cours d'un rassemblement historique de dirigeants mondiaux, de décideurs politiques et de parties prenantes, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2023, connue sous le nom de COP 28, se tient dans la ville animée de Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 30 novembre au 12 décembre 2023.

Cet événement crucial rassemblera des composantes clés, notamment la 28ème réunion de la Conférence des Parties (COP 28), la cinquième réunion de la COP faisant office de Réunion des Parties à l'Accord de Paris (CMA 5), la 18ème réunion de la COP agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP 18), et les 59èmes réunions de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI 59) et de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA 59).



Dans un développement important, le sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées et envoyé spécial des Émirats arabes unis pour le changement climatique, a été nommé président désigné de la COP 28, comme l'a annoncé le secrétariat de la CCNUCC dans une lettre datée du 13 janvier 2023. Son rôle contribuera à orienter les discussions vers des résultats significatifs.



Vision et objectifs :

1. Changements de paradigme : La COP 28, comme indiqué dans une lettre aux parties en juillet 2023, se concentrera sur quatre changements de paradigme.

a. Accélérer la transition énergétique et la réduction des émissions d’ici 2030 : les efforts seront intensifiés pour accélérer la transition mondiale vers des sources d’énergie durables, dans le but de réduire considérablement les émissions d’ici 2030.

b. Transformer le financement climatique : un engagement à tenir les promesses existantes et à établir un nouveau cadre pour le financement climatique, garantissant le soutien financier requis pour des actions climatiques ambitieuses.

c. Placer la nature, les personnes, les vies et les moyens de subsistance au cœur : Reconnaissant l’interdépendance de l’action climatique avec la nature et le bien-être humain, la COP 28 vise à placer ces aspects au cœur de ses délibérations.

d. Mobilisation pour l'inclusivité : la COP 28 aspire à être la conférence la plus inclusive à ce jour, garantissant que diverses voix et perspectives soient entendues et prises en compte dans le processus décisionnel.



2. Vision triple :La future présidence envisage une triple approche pour corriger le cap :

a. Résultat négocié : Viser un résultat négocié global qui aborde les questions critiques sur la table, ouvrant la voie à une action climatique mondiale efficace.

b. Programme d’action : intégrer un programme d’action pour générer des progrès tangibles, en mettant l’accent sur la nécessité d’une mise en œuvre immédiate et efficace des mesures climatiques.

c. Appel à l’action : lancer un appel retentissant à l’action, exhortant toutes les nations à collaborer et à prendre des mesures décisives pour construire un avenir durable et résilient.



Points saillants :

1. Bilan mondial : La COP 28 marque la conclusion du premier Bilan mondial (GST) de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Cette évaluation complète, qui a lieu tous les cinq ans, évalue les progrès collectifs vers les objectifs climatiques. Préalablement au GST, un atelier mandaté en octobre examinera les éléments du résultat du GST.

2. Programme thématique : Tout au long de la conférence, la présidence de la COP 28 organisera des consultations ouvertes sur les domaines thématiques et leur séquencement, en sollicitant les contributions d'un large éventail de parties prenantes participant à la conférence. Le programme thématique est conçu pour favoriser des discussions et une collaboration, inclusives.

3. Cérémonie d'ouverture : Prévue le jeudi 30 novembre 2023, la cérémonie d’ouverture a été un grand événement, donnant le ton de la conférence. Des informations détaillées sont fournies en temps voulu, créant ainsi l’anticipation d’un début mémorable pour la COP 28.

4. Sommet mondial action climat : Se déroulant les 1er et 2 décembre 2023, le Sommet mondial action climat réunira les dirigeants du monde pour présenter leurs progrès et leurs ambitions sur tous les piliers de l'Accord de Paris. Ce sommet vise à donner une dynamique et des orientations pour le reste de la COP 28.



Message du secrétaire exécutif

Dans un message récent, le secrétaire exécutif de l'ONU sur le changement climatique, Simon Stiell, a souligné la nécessité d'une action substantielle lors de la COP 28. Plus de 160 dirigeants mondiaux sont attendus. Et Simon Stiell insiste sur le fait que la conférence ne doit pas être une simple séance de photos, mais une plate-forme pour fournir des résultats, un changement réel et percutant. Le message est clair : les dirigeants doivent quitter Dubaï avec un accord qui fasse véritablement la différence.



Annuaire de l’action mondiale pour le climat

Publié lors de la COP 28, l'Annuaire de l'action mondiale pour le climat révèle que même si les entreprises, les investisseurs, les villes, les États et les régions prennent de plus en plus d'actions en faveur du climat, le rythme et l'ampleur restent insuffisants pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius.



Appel à l’action du président de la COP28

Dans son discours d'ouverture, le Dr Sultan Al Jaber, président de la COP 28, a mis l'accent sur l'unité, l'action et le multilatéralisme. S'adressant aux ministres et aux délégués des pays réunis, le Dr Sultan a souligné la nécessité urgente de déployer des efforts plus importants pour maintenir à portée de main l'objectif de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degrés Celsius. Il a appelé le monde à saisir l'opportunité présentée par la COP 28 et à traduire les discussions en actions concrètes.



Participants à la COP28

Plus de 140 chefs d'État, hauts dirigeants gouvernementaux et environ 70 000 participants sont attendus à la COP28. Parmi les personnalités notables figurent le roi Charles III de Grande-Bretagne, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le Premier ministre écossais Humza Yousaf et le Premier ministre indien Narendra Modi. Bien que le président américain Joe Biden ne soit pas attendu, le pays sera représenté par de hauts responsables tels que l'envoyé spécial du président pour le climat, John Kerry.



Controverses et préoccupations

1. Choix du président : L'article met en lumière les inquiétudes concernant le choix du président de la COP28, Sultan al-Jaber, PDG de la Abu Dhabi National Oil Co. Des critiques surgissent en raison de son rôle de leader dans l'une des plus grandes sociétés pétrolières du monde, remettant en question l'alignement de ses intérêts avec les objectifs climatiques du sommet.



2. Implication de l’industrie des combustibles fossiles

Les environnementalistes et les analystes expriment des réserves quant à l'implication de l'industrie des combustibles fossiles dans les discussions de la CCNUCC, citant le manque de progrès vers l'objectif de 1,5 degré Celsius.



3. Exigences de la société civile

En septembre, plus de 200 organisations de la société civile, dont Amnesty International, ont présenté des revendications au gouvernement des Émirats arabes unis. Il s’agit notamment de réformes du travail, de l’abandon des projets visant à augmenter la production pétrolière et gazière et de l’absence de surveillance des participants à la COP28.



En tant que plus grand rassemblement pré-COP jamais organisé, la COP 28 pourrait constituer un tournant dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Le monde regarde les dirigeants converger à Dubaï pour tracer la voie vers un avenir durable et résilient. Le moment est venu d’agir, et la COP 28 est l’étape où les engagements doivent se traduire par un changement transformateur.









