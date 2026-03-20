









INTERNATIONAL CSW70 : le Nigeria réaffirme son engagement en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendante et humanitaire - 20 Mars 2026



Alors que la communauté internationale se réunissait pour la 70ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW70) au siège des Nations Unies à New York, le Nigeria a réaffirmé son engagement à renforcer les politiques d'égalité des sexes et à élargir les opportunités économiques pour les femmes.

Lors de la déclaration nationale du Nigeria, la ministre des Affaires féminines et du Développement social, Iman Suleiman Ibrahim, a présenté une série d'initiatives politiques visant à renforcer l'autonomisation des femmes, leur protection sociale et le développement inclusif.



S'adressant aux délégués du monde entier, la ministre a déclaré que le Nigeria partageait la position présentée au nom du Groupe africain lors de cet événement, tout en réaffirmant son propre engagement national en faveur de la promotion des droits des femmes.



« La République fédérale du Nigeria adhère à la déclaration faite au nom du Groupe africain », a-t-elle déclaré. « Le Nigeria est honoré de se joindre à la communauté internationale en ce moment important pour affirmer notre engagement collectif à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, pierre angulaire d'une action inclusive, d'une justice équitable, de la protection des droits et d'un développement durable. »



Programme « Espoir renouvelé »

Soulignant l’orientation politique nationale du Nigeria, la ministre a déclaré que l’administration du président Bola Ahmed Tinubu a placé les femmes et les familles au cœur de sa stratégie de développement. « En accord avec cet engagement prioritaire », a-t-elle affirmé, « notre président, Son Excellence Bola Ahmed Tinubu, dans le cadre du Programme « Espoir renouvelé », a proclamé 2026 Année des familles et du développement social au Nigeria. »



Selon elle, cette déclaration représente une reconnaissance stratégique du rôle fondamental que jouent les familles dans le développement national et la stabilité sociale. « Cette déclaration historique reflète notre conviction profonde que le renforcement des familles est essentiel à l’autonomisation des femmes, à la protection des enfants et à la promotion de communautés cohésives », a-t-elle expliqué.



Mme Sulaiman-Ibrahim a noté que le système de protection sociale du gouvernement s’est considérablement développé au cours de la dernière décennie, apportant un soutien à des millions de ménages vulnérables à travers le pays, et que les femmes demeurent les principales bénéficiaires de ces programmes.



« Le système de protection sociale du Nigeria s’est considérablement développé, passant de moins d’un million de ménages en 2015 à près de dix millions en 2026 », a-t-elle déclaré. « Les femmes représentent plus de 70 % des principaux bénéficiaires », a indiqué la ministre aux délégués, ajoutant que cette expansion constitue « l’une des plus importantes extensions de la protection sociale de l’histoire du Nigeria depuis son indépendance ».”



Investissements majeurs pour l’autonomisation des femmes

Au-delà de la protection sociale, le Nigeria intensifie également ses programmes ciblés visant à accélérer l’autonomisation économique des femmes. « Nous accélérons actuellement la mise en œuvre de notre programme phare, l’Intervention à impact social « Espoir renouvelé » 7074 », a déclaré la ministre.



Décrivant ce programme comme l’un des plus importants investissements nationaux en faveur de l’autonomisation des femmes de toute l’histoire du pays, elle a expliqué qu’il intègre de multiples interventions conçues pour lever les obstacles structurels auxquels les femmes sont confrontées.



Selon la ministre, le programme couvre plusieurs secteurs, notamment le soutien aux moyens de subsistance, l'accès à l'énergie propre, l'inclusion financière, l'autonomisation numérique et la protection sociale. Sulaiman-Ibrahim a mis en avant l'initiative gouvernementale « Harmonie numérique des femmes », qui tire parti des plateformes numériques pour élargir l'accès des femmes aux opportunités et aux ressources.



L'un des éléments centraux de cette initiative est l'application « Femmes heureuses ». « L'un des éléments est l'application "Femmes heureuses", une plateforme mobile qui centralise les interventions et le soutien destinés aux femmes », a-t-elle expliqué. La ministre a indiqué que la plateforme devrait toucher des millions de femmes à travers le pays.



Lutte contre les violences sexistes

Le Nigeria renforce également sa réponse institutionnelle aux violences sexistes, en particulier les nouvelles formes liées aux technologies numériques. Sulaiman-Ibrahim a informé les délégués que le gouvernement a mis en place un cadre de protection global visant à améliorer la coordination entre les institutions chargées de lutter contre les violences sexistes.



« Ce cadre comprend un tableau de bord électronique national pour améliorer la coordination, le suivi et la responsabilisation en temps réel », a-t-elle expliqué. Le ministre a indiqué que ce système aidera également les autorités à suivre les tendances émergentes telles que les violences faites aux femmes facilitées par la technologie.



« Afin d’atténuer les nouvelles tendances en matière de violence sexiste facilitée par la technologie, nous renforçons activement les systèmes de prévention et de soutien aux victimes à travers le pays », a-t-elle déclaré.



Reconnaissance de l’économie des soins

Le Nigeria accorde également la priorité aux politiques qui reconnaissent la valeur économique du travail de soins, un domaine souvent négligé dans la planification du développement. Sulaiman-Ibrahim a indiqué que le gouvernement promeut l’économie des soins comme une voie importante vers l’égalité des sexes et une croissance inclusive.



Selon elle, cette initiative vise à réduire le fardeau disproportionné du travail de soins non rémunéré qui pèse sur les femmes. « Nous promouvons des politiques qui reconnaissent et réduisent le travail de soins non rémunéré, tout en développant les services de garde d'enfants, de soins aux personnes âgées et de soutien social », a-t-elle expliqué. Elle a ajouté que de telles politiques sont essentielles pour l'autonomisation économique des femmes, le renforcement des structures familiales et le bien-être communautaire.



Développement des opportunités économiques

La ministre a également mis en lumière les récentes réformes visant à améliorer la participation des femmes à l'économie nigériane. L'une des avancées les plus significatives est la mise en place d'un système d'achat public inclusif afin de faciliter l'accès des entreprises détenues par des femmes aux marchés publics.



Elle a souligné que cette politique est conçue pour créer d'importantes opportunités économiques pour les femmes entrepreneures au sein du secteur public nigérian. « Le Nigeria a enregistré une augmentation significative des crédits budgétaires alloués aux femmes », a-t-elle déclaré aux délégués. « La priorité accordée à la budgétisation sensible au genre, au financement inclusif et aux pratiques financières sensibles au genre demeure une priorité afin de stimuler les investissements dans l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, le développement de l'enfant et l'inclusion sociale », a-t-elle ajouté.



Participation politique

Malgré des progrès dans plusieurs domaines, la ministre a reconnu que la représentation politique des femmes au Nigeria demeure relativement faible. « La représentation politique des femmes au Parlement reste inférieure à 10 % », a-t-elle déclaré. Elle s'est toutefois montrée optimiste quant à l'amélioration de la situation grâce aux réformes législatives en cours. « Le projet de loi relatif aux sièges réservés représente une occasion historique de renforcer la participation des femmes à la gouvernance élective », a-t-elle affirmé.



Au-delà des réformes institutionnelles, le Nigeria promeut également des initiatives culturelles et sociales visant à transformer les normes de genre. « Nous promouvons une masculinité positive comme stratégie pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, en vue d'une transformation inclusive et durable », a conclu la ministre.



Partenariats et coopération internationale

Le Nigeria a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération internationale en matière de droits des femmes. Mme Sulaiman-Ibrahim a indiqué que le gouvernement collabore avec des partenaires internationaux pour traduire les engagements internationaux en actions concrètes au niveau local.



Parmi ces initiatives figure la promotion des Villes CEDAW, qui visent à mettre en œuvre les normes internationales relatives aux droits des femmes au sein des structures de gouvernance municipale.



La ministre a également évoqué la Politique nationale nigériane pour l’enfance. « La Politique nationale pour l’enfance audacieuse, élaborée en parallèle avec des cadres complémentaires, est actuellement en cours de validation », a-t-elle déclaré, ajoutant que le Nigeria se félicite d’une collaboration plus étroite avec ses partenaires internationaux.



Un engagement constant

En conclusion, la ministre a souligné que le Nigeria reste déterminé à promouvoir l'égalité des sexes grâce à des réformes politiques durables et à des partenariats collaboratifs. Tout en reconnaissant les défis qui persistent, elle a affirmé que le gouvernement considère l'autonomisation des femmes comme essentielle au développement national. « Notre engagement est clair », a-t-elle conclu. « Promouvoir l'autonomisation des femmes est indispensable à la construction de sociétés inclusives et à la réalisation d'un développement durable. »







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