Cameroun/Conseils régionaux : Le canton de Dibeng Ndogbélé sur la sellette

Alwihda Info | Par Abraham Ndjana Modo - 30 Juillet 2020

Dans un message en date du 21 juillet 2020, le ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji a instruit le gouverneur de la région du Littoral, de signaler les cas de vacance et de contestation dans les chefferies de 2e et 3e degrés. Dans le département du Nkam, la situation du chef de 2ème degré du canton Dibeng Ndogbele Thomas Nsota Mbango (arrondissement de Yabassi), qui selon toute vraisemblance est de nationalité française, fait jaser dans l’opinion.

Compte tenu de certains indices sur le terrain, le calendrier électoral au Cameroun pourrait être marqué dans les mois, par la tenue des élections régionales. C’est donc fort de ce constat que le 21 juillet dernier, le ministre de l’Administration territoriale (Minat), Paul Atanga Nji, a demandé au gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, de lui « faire parvenir la liste des chefferies et chefs traditionnels » de sa « circonscription administrative ». Dans un message fax, le Minat a également instruit de lui signaler les nombreux cas de vacance et de contestation dans les chefferies de 2ème et 3ème degrés. L’initiative du patron de l’Administration camerounaise s’inscrit dans le cadre ces élections régionales qui vont connaitre une implication des chefs traditionnels dans le processus. Pour sa part, répercutant les instructions du ministre de l’Administration territoriale, le gouverneur de la région du Littoral Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a saisi, le 20 juillet 2020, les quatre préfets de la région Littoral (Wouri, Moungo, Nkam et Sanaga Maritime), pour leur demander instamment de proposer des créations ou des érections des chefferies 2ème degré là où se trouve leur inexistence entre 1er et 3ème degré. Il est question, précise le gouverneur, de faire tenir au Minat, le fichier complet et sans vacance de chefferie, au plus tard ce vendredi 31 juillet 2020.



Si pour le cas spécifique du département du Wouri, Paul Atanga Nji a instruit le préfet de créer dans Bonasama, arrondissement de Douala IV, trois chefferies traditionnelles de 3ème degré (Beseke, Mambanda et Nkomba), dans le département du Nkam, la situation est plus préoccupante. En effet, Thomas Nsota Mbango qui est à la tête de la chefferie du canton Ndibeng Ndogbele, dans le département du Nkam, est détenteur d’un passeport ordinaire français n°1BED1301 et revêtu du visa temporaire n°LS9311551 du 30 octobre 2019. Ce document lui a été remis par le Consulat général du Cameroun à Paris, pour un court séjour dans sa première patrie.



Obligation de résidence



En effet, faut-il le savoir, la double nationalité n’est pas reconnue au Cameroun, selon la réglementation. La loi camerounaise portant Code de la nationalité de 1968 stipule d’ailleurs que : « les citoyens camerounais ayant acquis une nationalité étrangère perdent automatiquement la nationalité camerounaise. En attendant la reconnaissance de la double nationalité pour l’ensemble des nationaux camerounais ayant accédé, entre autres, à une nationalité étrangère ». Bien plus, il est recommandé que tout chef traditionnel ait l’obligation de résidence sur son territoire de commandement. Il doit non seulement assumer les obligations professionnelles liées à sa charge, mais est également passible de sanctions en cas de non-respect desdites recommandations. Du coup, comment donc admettre qu’un étranger occupe les fonctions de chef traditionnel dans ces conditions ? Se demandent les populations concernées.



Il faut rappeler que dans une lettre de dénonciation datée du 28 février 2019, le collectif des chefferies de 3ème degré et leurs notabilités coutumières avaient saisi le préfet du département du Nkam, pour exiger le remplacement ce chef traditionnel de nationalité française. « Nous, chefs des villages du canton Dibeng Ndogbele, venons d’apprendre avec émotion et désolation que le chef de canton, le nommé Nsota Thomas, est de nationalité française, ce qui est contraire à nos us et coutumes. Un étranger ne peut pas être garant de la tradition chez les Bassa de Yabassi que nous sommes », avait alors écrit Sa Majesté Daniel Ngea Ngolong, chef de 3ème degré du village Ndogbao, au nom du collectif des chefferies de 3ème degré et leurs notabilités coutumières.



Compte tenu de cette situation, le préfet du Nkam aura donc tout intérêt à veiller au respect des instructions de sa hiérarchie, en soutenant hors de course, la candidature d’un Français (absent du pays depuis des mois), comme chef de 2ème degré dans son fichier à transmettre au plus ce 31 juillet au Minat. Par ailleurs, l’on a en mémoire que les consultations du 27 décembre 2008, relatives à la désignation du chef de Canton Dibeng-Ndogbélé, arrondissement de Yabassi avaient été entachées d’irrégularités. Ce rappel vaut son pesant d’or, au regard de la situation actuelle.

Abraham Ndjana Modo



