Cameroun : la 8ème édition SAGO a ouvert ses portes

La cérémonie officielle de l’édition 2019 le Salon de l’action gouvernementale (SAGO) aura lieu le 9 juillet. Le même jour, il est prévu une conférence animée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé du Contrôle supérieur de l’Etat (CONSUPE). Puis, suivront d’autres conférences sous l’égide des ministères de l’Eau et de l’Energie, de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, et de la société de télécommunications CAMTEL.

« Pour le SAGO 2019, nous avons pensé qu’il était loisible de mener une réflexion pour chercher à savoir si les mesures nationales en faveur de l’investissement sont insuffisantes », indique le comité d’organisation de l’événement qui a pour chef de projet, Patrice Assiga. Il faut rappeler que cette vitrine du Cameroun s’inscrit dans une dynamique citoyenne de participation à la construction d’un Cameroun prospère, uni et solidaire. Et c’est tout naturellement que l’évènement affiche des ambitions républicaines et promeut une synergie des forces à l’effet de traduire en réalisations concrètes, la volonté d’atteindre au Cameroun l’émergence à l’horizon 2035.

Placé sous le thème : «Investissement public et développement du Cameroun », le SAGO est un moment de partage et de diffusion des informations sur les réalisations gouvernementales. Il s’agit de les remonter de la base vers les gouvernants, s’agissant des besoins réels des populations. Cette tribune de mobilisation des citoyens pour leur participation effective à la gestion des affaires locales est un espace de promotion de la gestion de proximité, un cadre de rapprochement de l’administration des administrés. Mais surtout une occasion de mettre en vitrine le travail gouvernemental et donner la visibilité à l’action du chef de l’État en faveur de la diversité culturelle nationale. Cet espace libre vise essentiellement la mise en lumière de l’action publique et les besoins des populations dans le but d’améliorer l’image des organismes publics et privés, satisfaire les besoins d’informations des populations et stimuler la participation citoyenne à la vie publique.

Plus de 250 exposants et plus de 50 000 visiteurs y sont attendus chaque année, dans le but de permettre un partage d’informations entre gouvernants et gouvernés, notamment sur l’action des pouvoirs publics en direction des collectivités territoriales décentralisées, l’apport de l’entreprenariat privé pour le développement local et la contribution de la population à la gestion des affaires qui l’intéressent. Toutes les institutions étatiques, le secteur privé, la société civile et même les personnes physiques sensibles à la bonne marche des affaires du pays sont attendues à ce grand rendez-vous de participation à la vie publique.