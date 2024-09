Cameroun : remise de dons aux sinistrés et visite de la retenue d'eau de Maga (Extême-Nord)

Le ministre de l’Administration territoriale du Cameroun, Paul Atanga Nji était sur le front de l'humanitaire et de la reconstruction le 22 dernier 2024 à Guivirdig, troisième étape de sa tournée dans le Mayo-Danay (Extrême-Nord).



En effet, il est venu également porter le matériel de première urgence du chef de l'État et de son épouse aux 340 familles et 2340 bénéficiaires impactées par les inondations à Guivirdig, commune de Maga dans le Mayo-Danay.



Au terme de cette cérémonie pleine d'émotions, le ministre de l’Administration territoriale a lancé un avertissement ferme à tous ceux qui tentent de lancer illicitement des collectes de fonds à l'intention des sinistrés. Après cela, il est allé évaluer l'ouvrage qui protège le plan d'eau de Maga menacé par les points d'impact qui menacent à ce jour la stabilité de cette infrastructure, après les violentes pluies qui ont provoqué la montée des flots du lac.



D'après les explications de l'ingénieur chargé du contrôle et de la surveillance de cette importante infrastructure, après les dernières précipitations atmosphériques, plus de 39 points de dégradation de 1,20 m à 2 m ont été identifiés le long. Toutefois, il a rassuré que des mesures à court terme seront prises pour consolider ces zones critiques qui ont cédé sous les flots tombés ces derniers jours sur la localité.



À la suite de l'exposé sur les travaux à entreprendre pour sécuriser définitivement l'ouvrage, le ministre a promis de tenir un rapport fidèle de ce qu'il a vu, entendu et constaté au chef de l'État. Et le travail qui a été fait sur les 39 points critiques consiste au remplacement, à la reconsolidation et au compactage des agrégats au niveau des 39 emplacements identifiés comme critiques, afin de donner fière allure à la digue et de rendre la route au-dessus, praticable en attendant des mesures définitives envisagées par le gouvernement.



Il faut rappeler que cette digue a été construite et inaugurée par le président de la République en 2014. Compte tenu de son importance pour le développement économique et agricole de la région de l'Extrême-Nord, et pour éviter de futures inondations, une réhabilitation est aujourd’hui que nécessaire.