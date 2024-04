Ce nouveau journal en ligne, Dari Infos, s'engage à informer sans déformer les faits. Son lancement officiel a eu lieu ce matin à la Maison des Médias du Tchad, en présence de confrères journalistes, d'un représentant de l'Union des Journalistes Tcha

Le promoteur de Dari Infos, Tansouba Roland, a saisi cette occasion pour adresser un appel aux journalistes plus expérimentés : "Chers aînés, Dari Infos n'est pas votre concurrent mais au contraire, nous sollicitons votre expérience et vos conseils afin de grandir à vos côtés." Il souhaite établir une collaboration constructive entre les différents acteurs du domaine médiatique afin d'améliorer la qualité de l'information au Tchad.



Tansouba Roland s'est également engagé vis-à-vis de la HAMA à respecter les règles d'éthique et de déontologie régissant la presse dans le pays. Il comprend l'importance d'une presse responsable et transparente pour assurer une information fiable et équilibrée.



Avec ce nouveau venu dans le paysage médiatique tchadien, la famille médiatique s'agrandit. Dari Infos apporte une nouvelle perspective dans le paysage journalistique en offrant un accès facile aux informations en ligne. Les lecteurs auront désormais un autre choix pour se tenir informés sur les événements nationaux et internationaux.



Cette expansion du journalisme en ligne offre également des opportunités aux jeunes talents tchadiens qui souhaitent se faire connaître dans le domaine. Les aspirants journalistes peuvent désormais espérer travailler pour des médias numériques tels que Dari Infos et contribuer ainsi au développement du journalisme local.