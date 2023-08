Centrafrique : Le président Touadera salue les forces de défense et sécurité pour avoir restauré l’autorité de l’Etat

Le peuple centrafricain a célébré le 13 août 2023, son 63ème anniversaire de l’accession de leur pays à l’indépendance. Comme à l'accoutumée, l'édition 2023 a été marquée par une parade militaire.



« Ce défilé symbolise la bravoure, le patriotisme et le sens de sacrifice suprême des Forces de Défense et de Sécurité qui ont permis de restaurer l’autorité de l’Etat sur le territoire national, de défendre l’unité nationale et de préserver la stabilité de la République Centrafricaine jadis sous la coupe des criminels pompeusement appelée Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) », a rapporté la présidence centrafricaine



« Cette parade a permis également de renouveler la mobilisation citoyenne pour la défense de la souveraineté nationale et assigner à la jeunesse, porteuse des espérances, les valeurs du sacrifice et du patriotisme », a indiqué Bangui.



Dans le cadre de cette festivité célébrée sur l’ensemble du territoire national, dimanche, le Président Faustin Archange Touadera qui a présidé une parade militaire au camp Kassai, dans le 7ème arrondissement de Bangui, a profité de l’occasion pour « saluer l’exemple d’un merveilleux courage, l’héroïsme et la grandeur spirituelle » des ancêtres du pays.



Pour rappel, la République centrafricaine, ancienne colonie de l'Afrique équatoriale française, a accédé à son indépendance le 13 août 1960, une date qui marque le point de départ de son histoire.